Новый президент Ирана заявил о возможности прямого диалога с США

На первой пресс-конференции после вступления на должность Роухани сказал, что Иран "не хочет терять время", надеется на возобновление "серьезных переговоров".

"Вместе с защитой права использования ядерной энергии Иран готов обратить внимание на озабоченности других сторон и продвинуть разрешение проблем", -- сказал Роухани, и в то же время подчеркнул, что обогащение урана является неотъемлемым правом Ирана, от которого Иран никогда не откажется, пишет Синьхуа.

Новый президент отметил, что существует возможность проведения прямого диалога с США.

Как известно, в 2013 было проведено два раунда переговоров по иранской ядерной программе между Ираном и 6 международными регуляторами (США, Великобритания, Франция, Россия, Китай и Германия), которые не достигли каких-либо конкретных результатов, так как у сторон были кардинально разные взгляды по обогащению урана.

Как сообщал УНИАН, 4 августа новый президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани был приведен к присяге в меджлисе (парламенте) в присутствии народных избранников и делегаций десятков стран.