Экс-президента Египта Мубарака могут освободить уже на этой неделе

Адвокат Мубарака заявляет, что его клиент может быть освобожден уже на этой неделе после снятия с него обвинений по делу о коррупции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

Мубарак проходит в Египте обвиняемым по нескольким делам.

Речь идет о так называемом "дворцовом деле", в рамках которого обвинение пыталось доказать, что Мубарак и его сыновья присвоили более миллиарда фунтов (150 миллионов долларов), выделявшихся из бюджета страны на ремонт и обслуживание резиденций главы государства.

Экс-президент Мубарак находится в тюрьме уже больше двух лет. Суд приговорил его к пожизненному заключению за причастность к гибели демонстрантов во время январского народного восстания 2011 года, однако затем приговор был отменен судом высшей инстанции.

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В связи с обострением ситуации в Египте последние судовые рассмотрения проходят без присутствия Мубарака.