Свыше 20 человек погибли в результате наводнения в Афганистане

Об этом сообщили сегодня представители кабульской полиции.

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По их словам, причиной стихийного бедствия стали продолжительные проливные дожди, сопровождавшиеся градом, передает ИТАР-ТАСС.

Число пострадавших уточняется. Сельскохозяйственным угодьям нанесен существенный ущерб. Разрушен ряд жилых домов: потоки воды легко сносят подобные постройки, поскольку многие из них сделаны из низкокачественных материалов, в частности, глины.

В начале этого месяца более 60 человек стали жертвами наводнения, также вызванного ливнями, в районе Суроби к востоку от Кабула. Там протекает несколько рек и сильные паводки не являются редкостью.