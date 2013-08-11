Свыше 20 человек погибли в результате наводнения в Афганистане
13:09, 11 августа 2013Мир
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Не менее 22 человек, в том числе шесть детей, погибли в результате наводнения к северу от столицы Афганистана.
Об этом сообщили сегодня представители кабульской полиции.
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По их словам, причиной стихийного бедствия стали продолжительные проливные дожди, сопровождавшиеся градом, передает ИТАР-ТАСС.
Число пострадавших уточняется. Сельскохозяйственным угодьям нанесен существенный ущерб. Разрушен ряд жилых домов: потоки воды легко сносят подобные постройки, поскольку многие из них сделаны из низкокачественных материалов, в частности, глины.
В начале этого месяца более 60 человек стали жертвами наводнения, также вызванного ливнями, в районе Суроби к востоку от Кабула. Там протекает несколько рек и сильные паводки не являются редкостью.
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