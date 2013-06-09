В Китае почти 100 тыс. человек пострадали в результате ливней
11:17, 09 июня 2013Мир
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В результате проливных дождей, вызвавших наводнения и град в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на северо-западе КНР, пострадали 98 тыс. 717 человек.
Китай страдает от ливней / Фото: news.cn
Как передает ИТАР-ТАСС, ливни обрушились на северные и западные регионы автономного района. От стихии пострадали города Аксу и Тачэн.
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В результате стихийного бедствия повреждены и разрушены более 300 жилых строений, пострадали 12 тыс. 300 га сельскохозяйственных посевов. Прямой экономический ущерб от наводнений составил 104 млн юаней (17 млн долларов).
Ливневые дожди идут также в южных и восточных провинциях Китая. В этих регионах страны от непогоды за последние два дня пострадали 4,68 млн жителей, 15 человек погибли.
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