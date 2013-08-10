Обама объявил паузу с Россией из-за «направленного назад мышления» Путина

Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, Обама заявил, что поощряет Путина «думать в направлении вперед, а не назад», сообщает Радио Свобода.

По словам Обамы, прогресс в развитии отношений двух стран наблюдался, пока Путин не вернул себе президентство прошлого года, теперь же с российской стороны стала снова заметна антиамериканская риторика, основанная на стереотипах времен Холодной войны.

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Теперь, сказал американский руководитель, возникают все новые разногласия - по таким вопросам, как гражданская война в Сирии, права человека или российское законодательство, направленное против гомосексуалов. Предоставление в России убежища беглецу из США Эдварду Сноудену, обвиняемому в распространении американских тайн, - только один из таких моментов.

Среди прочего, президент США сказал, что хотел бы, чтобы на зимних Олимпийских играх в Сочи в России побеждали спортсмены-представители сексуальных меньшинств.