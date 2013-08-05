Замок Дракулы в Румынии принес владельцам 1,2 млн евро прибыли

Замок ежегодно посещают около 500 тыс. туристов, большинство из которых иностранцы. Среди них такие знаменитости как Кевин Костнер, Николас Кейдж, Кьюба Гудинг-младший и другие. Другой значительной статьей прибыли являются доходы от проведения в замке съемок фильмов, романтических ужинов и свадеб.

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Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на румынское издание Studentie, замок принадлежит королевской династии Габсбургов.

Бран был построен в XV веке возле города Брашова. Румынский князь Влад Цепеш, ставший прототипом Дракулы, останавливался в нем только один раз, но вышедший в 1898 году роман «Дракула» Брэма Стокера напрямую связал замок с вампирами.

Ранее здание было собственностью Румынского государства, но в 2006 года было возвращено династии Габсбургов, адвокаты которых доказали, что он построен на деньги королевской семьи. Замок Бран занимает второе место в рейтинге самой дорогой недвижимости Forbes и оценивается в 140 млн долларов.