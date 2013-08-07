Белый дом назвал две причины, по которым Обама отменил встречу с Путиным

Решение России предоставить временное убежище Эдварду Сноудену, а также отсутствие прогресса по повестке дня стали причиной решения Барака Обамы отменить встречу с Владимиром Путиным в Москве, цитирует телеканал Fox News заместителя советника по национальной безопасности президента США Бена Родса.

"Мы по-прежнему работаем с Россией по вопросам, по которым у нас есть общность взглядов, но единогласным мнением президента и его команды по национальной безопасности было то, что саммит не имеет смысла в нынешней атмосфере", - сказал Родс.

По его словам, история со Сноуденом ухудшила уже имевшиеся трудности во взаимоотношениях, и нет свидетельств в пользу того, что можно достичь прогресса в Москве по повестке дня встречи. В этой ситуации Обама решил отменить двустороннюю встречу, сказал Родс.

РИА Новости