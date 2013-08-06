СМИ: В ближайшие три недели в Россию приедет отец Сноудена

"Мы не можем назвать конкретные даты. Скорее всего, в течение трех недель", - сказала она.

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По ее словам, адвокат Лона Сноудена уже подал документы на российскую визу, сообщает РИА Новости.

Представитель посольства РФ отказался прокомментировать эту информацию, сославшись на то, что речь идет о личных данных.

Эдвард Сноуден обнародовал в СМИ сведения о программах слежки американских спецслужб за гражданами по всему миру. Он бежал из США, правительство которых рассматривает его действия как государственную измену, в Гонконг, а 23 июня прибыл в Москву. На прошлой неделе экс-сотрудник ЦРУ, который более месяца находился в транзитной зоне "Шереметьево", получил документы о предоставлении временного убежища в РФ сроком на год и покинул аэропорт. Адвокат Анатолий Кучерена сообщил в прошлую среду, что направил приглашения семье Сноудена для приезда в Россию.