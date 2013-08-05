СМИ: Сноуден дал Путину возможность «бесконечно компрометировать» США
Дело Эдварда Сноудена является крупнейшим провалом контрразведки США за последние 60 лет, пишет The Wall Street Journal.
По мнению газеты, сравнить эту историю можно лишь с делом Юлиуса и Этель Розенбергов, обвинявшихся в шпионаже в пользу СССР во времена Сталина.
Тогда, пишет издание, Розенберги передали Сталину «ядерное ноу-хау», а теперь у россиян есть жесткие диски Сноудена, на которых хранится больше американских секретов, чем может украсть целый батальон шпионов.
Как предполагает газета, в настоящее время у президента России Владимира Путина есть возможность «бесконечно компрометировать» США, публикуя избранные фрагменты этой информации или угрожая ее опубликовать.
В свою очередь, в заметке The Independent говорится, что у Сноудена не было другой альтернативы, кроме как принять убежище в России. Пока речь идет о временном убежище, однако очень вероятно, что разоблачитель ЦРУ останется «на земле Пушкина и Путина» на более продолжительный срок, полагает обозреватель и добавляет, что такой расклад событий плох как для самого Сноудена, так и для его сторонников.
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Автор статьи считает, что Сноуден должен был поступить как Даниэль Эллсберг, передавший в свое время прессе так называемые «документы Пентагона» по войне во Вьетнаме. Эллсберг сдался федеральным прокурорам, и ему грозило 115 лет тюрьмы, напоминает обозреватель. Он обращает внимание, что Эллсберг был оправдан по всем пунктам и превратился в героя движения за гражданские свободы.
«Я не предатель и не герой. Я американец», — говорил Сноуден. «Так, в большей или меньшей степени заявлял и Эллсберг. Но мученики Америки не делаются в Москве», — заключает автор заметки.