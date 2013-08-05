СМИ: Сноуден дал Путину возможность «бесконечно компрометировать» США

По мнению газеты, сравнить эту историю можно лишь с делом Юлиуса и Этель Розенбергов, обвинявшихся в шпионаже в пользу СССР во времена Сталина.

Тогда, пишет издание, Розенберги передали Сталину «ядерное ноу-хау», а теперь у россиян есть жесткие диски Сноудена, на которых хранится больше американских секретов, чем может украсть целый батальон шпионов.

Как предполагает газета, в настоящее время у президента России Владимира Путина есть возможность «бесконечно компрометировать» США, публикуя избранные фрагменты этой информации или угрожая ее опубликовать.

В свою очередь, в заметке The Independent говорится, что у Сноудена не было другой альтернативы, кроме как принять убежище в России. Пока речь идет о временном убежище, однако очень вероятно, что разоблачитель ЦРУ останется «на земле Пушкина и Путина» на более продолжительный срок, полагает обозреватель и добавляет, что такой расклад событий плох как для самого Сноудена, так и для его сторонников.

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Автор статьи считает, что Сноуден должен был поступить как Даниэль Эллсберг, передавший в свое время прессе так называемые «документы Пентагона» по войне во Вьетнаме. Эллсберг сдался федеральным прокурорам, и ему грозило 115 лет тюрьмы, напоминает обозреватель. Он обращает внимание, что Эллсберг был оправдан по всем пунктам и превратился в героя движения за гражданские свободы.

«Я не предатель и не герой. Я американец», — говорил Сноуден. «Так, в большей или меньшей степени заявлял и Эллсберг. Но мученики Америки не делаются в Москве», — заключает автор заметки.

Газета.ру