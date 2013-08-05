Ошибочно помилованный в Марокко педофил снова арестован - СМИ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание El Mundo.

Гальван был арестован испанской полицией в тот же день, когда в Марокко он был объявлен в международный розыск. Решение об аресте было принято в ходе телефонного разговора министров юстиции Испании и Марокко, в рамках которого было достигнуто соглашение о сотрудничестве в данном вопросе.

На прошлой неделе король Марокко Мухаммед VI своим указом помиловал 48 испанских граждан, которые отбывали наказание в местных тюрьмах. В списке на освобождение, который подписал король, фигурировали, в основном, наркоторговцы, приговоренные в среднем к двум годам заключения. Однако в конце списка по неясной причине оказалось имя 65-летнего педофила Даниэля Гальвана, два года назад приговоренного к 30 годам тюрьмы за совершение действий сексуального характера в отношении 11 детей в возрасте от 2 до 14 лет. Сразу после выхода из тюрьмы Гальван с испанскими документами поспешил покинуть Марокко, где известие о его помиловании вызвало бурные протесты.

Накануне Мухаммед VI аннулировал свой указ о помиловании Гальвана, канцелярия монарха сообщила, что король просто не знал о характере преступлений, совершенных испанцем.

После помилования марокканскими властями, посольство Испании в Марокко попросило 18 помилованных заключенных оставить на свободе, а остальных 30, включая Гальвана, предоставить испанской стороне для отбывания наказания в Испании.

Как сообщило в понедельник марокканское информагентство МАП, король Марокко уволил начальника тюремного управления, чье ведомство было обвинено в халатности, приведшей к помилованию педофила.