СМИ: Пакистан отказался платить компенсации семьям убитых украинских альпинистов

«Пакистанская сторона отрицает наличие вины своего правительства в упомянутой трагедии и возможность уплаты такой компенсации ввиду того, что гибель граждан Украины произошла вследствие совершения преступления членами исламистской террористической группировки «Джундуллах», деятельность которой является незаконной и преследуется в Исламской Республике Пакистан», - сообщает Тиждень.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

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Посольство Украины в Пакистане направило ноту в МИД страны с требованием провести тщательное расследование террористического акта.

Также, как отмечает МИД, пакистанские туроператоры отказывались выплачивать средства украинцам за неиспользованные дни туристического похода.

«Несмотря на возражения представителей туристических фирм, этот случай подпадает под форс-мажорные обстоятельства, определенная сумма, наконец, была возвращена альпинистам», - добавляет министерство.

Напомним, в ночь на 23 июня в Пакистане вооруженные боевики ворвались в базовый лагерь альпинистов в провинции Гилгит-Балтистан на территории спорного региона Кашмир и расстреляли международную группу туристов. Погибли 9 альпинистов, из которых трое украинском, и местный гид-проводник.

Ответственность за убийство туристов взяла на себя террористическая группировка, близкая к пакистанскому крылу Талибана.

Ранее МИД Украины сообщал, что власти Пакистана рассматривает возможность предоставления компенсации семьям украинских граждан, погибших во время нападения боевиков.