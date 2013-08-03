Аятолла утвердил в должности нового президента Ирана

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи утвердил сегодня в должности избранного Президента страны Хасана Роухани.

Как передает ИТАР-ТАСС, в соответствии с Конституцией, с этого момента начнется отсчет четырех лет его пребывания в президентском офисе. Завтра состоится второй день процесса инаугурации - Роухани будет приведен к присяге в парламенте.

В мире у 64-летнего Роухани, который победил на состоявшихся 14 июня выборах, сложился образ гибкого политика, близкого к реформаторским кругам. Своими целями во время предвыборной кампании он называл "восстановление экономики, обеспечение нравственности, взаимодействие с внешним миром".

На Западе и в самом Иране надеются, что при новом Президенте страны удастся решить проблему иранской ядерной программы, и что путем прагматической внешней политики он добьется улучшения отношений с Евросоюзом и США и отмены международных санкций.