Официальные СМИ заявляют, что президент Ирана не призывал уничтожить Израиль

Иранские официальные СМИ "уточнили смысл" высказываний президента Хасана Рухани на праздновании Дня Иерусалима в Тегеране, касающиеся Израиля, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

По уточненным данным, президент высказался иначе: "В конце концов, на теле исламского мира уже долгие годы не заживает рана, вызванная оккупацией священной земли Палестины и Иерусалима".

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Как утверждают официальные СМИ, Рухани ничего не говорил о "сионистском режиме" и необходимости избавиться от него, что уже успело вызвать бурю негодования со стороны Израиля.

Как сообщал УНИАН, сегодня мировые СМИ сообщили, что новый президент Ирана, которого считают либералом, Хасан Рухани заявил следующее: «Сионистский режим — это рана, нанесенная мусульманскому миру, которая не заживает уже несколько десятилетий. От этой раны необходимо избавиться».

Ранее Рухани неоднократно заявлял, что намерен улучшить отношения Ирана с остальным миром.

Инаугурация Рухани состоится в субботу 4 августа.