Участники акции протеста в Болгарии начали марш через всю страну

Граждане Болгарии, недовольные деятельностью правительства, решили пройти с маршем через всю страну в поддержку антиправительственных настроений в республике.

Об этом сегодня сообщили организаторы акции, передает ИТАР-ТАСС.

Старт был дан сегодня утром перед зданием Совета министров в Софии, откуда несколько десятков протестующих против Кабинета министра во главе с Пламеном Орешарски отправились в путь. Ожидается, что участники акции пройдут около 500 км до правительственной резиденции Евксиноград близ города Варна, где они планируют оказаться к 14 августа.

"Данный поход ставит своей целью подать руку протестующим в регионах и показать, что митинги проходят не только в Софии, они касаются всех, вне зависимости от того, кто и где живет", - отметили организаторы.

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Участники акции на своем пути пройдут через такие крупные города страны, как Пловдив, Стара Загора, Бургас и Варна. Демонстранты также рассчитывают, что их численность во время прохождения маршрута будет возрастать.

Акции протеста против болгарского правительства проводятся преимущественно в Софии уже более 50 дней. Поводом для выступлений послужило назначение 14 июня главой Государственной службы национальной безопасности предпринимателя и медиамагната Деляна Пеевски от партии Движение за права и свободы. Депутаты парламента 19 июня проголосовали за отмену этого решения, однако это не успокоило митингующих граждан. Несмотря на то, что с 5 августа депутаты парламента республики уходят в отпуск, демонстранты обещают активизировать свою деятельность в сентябре с целью добиться немедленного ухода в отставку кабинета министров.