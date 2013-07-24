Болгарские депутаты решили на время протестов воздержаться от работы

О решении болгарских парламентариев не выходить на робото на время протестов, пишет Лента.ру со ссылкой на болгарское информагентство Novinite.

Спикер парламента Михаил Миков призвал депутатов воздержаться от работы, пока не уляжется народное недовольство.

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Президент Болгарии Росен Плевнелиев, в свою очередь, обратился к протестующим и полиции с просьбой сохранять спокойствие, вести себя мирно и цивилизованно. По его словам, в акции протеста накануне, которая прошла у здания парламента, участвовали провокаторы.

Как сообщал УНИАН, вчера, 23 июля, участники акций протеста в Софии заблокировали в здании парламента около 100 депутатов, журналистов и троих министров. Освободили их только утром подразделения полиции.