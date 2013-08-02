Путин удивился, что Навальному «вломили» 5 лет

Один из фигурантов - Вячеслав Опалев получил четыре года условно, а Алексей Навальный - пять лет реального срока.

"Что касается приговора (Навальному), я за этим, поверьте, не слежу в реальном режиме. Мне показалось странным, не спорю, что один из проходивших по этому делу фигурантов, который, значит, сотрудничал со следствием, получил 4,5 года условно, а второму фигуранту, о котором вы упомянули, вломили пять лет реально", - сказал Путин, отвечая на вопрос одного из участников молодежного лагеря "Селигер-2013", который высказал удивление тем, что Навального "то арестовывают, то выпускают", сообщает РИА Новости.

При этом президент подчеркнул, что это суд должен "определить, что там и как".