Сотрудник штаба Навального: Даже если Путин просидит в Кремле до смерти, нужен кто-то, кто потом станет новым лидером

После неожиданного и от того – труднообъяснимого освобождения Алексея Навального под подписку о невыезде (российские старожилы говорят, что это третий случай с 1974 года, когда прокурор обжаловал решение суда об оставлении под стражей после приговора до апелляции) все внимание российского оппозиционера, а, следовательно, и всей прессы, в том числе и заграничной, сосредоточено на предстоящих московских выборах. Руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков на просьбу записать интервью машинально отвечает «К сожалению, это выходит далеко за бюджет моего времени!». Не горит желанием сводить своего босса с украинской прессой и пресс-секретарь главного «несистемного» оппозиционера России. Впрочем, этот своеобразный антимедийный снобизм можно понять: у них там сейчас действительно время на вес золота – выборы уже 8 сентября. А выиграть их будет непросто (если не сказать – нереально).

УНИАН решил пообщаться с Олегом Козловским – сотрудником избирательного штаба Навального, чтобы попытаться понять царящую там атмосферу и настрой оппозиционной команды, ввязавшейся в кажущуюся безумной затею: выборы в столице РФ против официального ставленника Кремля.

Олег, хоть и называет себя скромно – «волонтером штаба», - далеко не последний человек в команде, о чем свидетельствует и его биография. В 15 лет Олег вступил в Amnesty International и вскоре стал пресс-секретарем ее Московской Группы. Окончил факультет Вычислительной математики и кибернетики МГУ, а потом получил степень магистра политологии в Высшей школе экономики (магистерская диссертация, кстати, была посвящена исследованию ненасильственных демократических революций в Сербии, Грузии и Украине). Козловский сотрудничал со многими партиями и общественными организациями, является соучредителем несколько общественно-политических движений и фондов, включая «Солидарность».

Что типично для «некабинетных» российских оппозиционеров – многократно бывал задержан, находился под арестами (в том числе, в Минске), был признан узником совести и даже… незаконно отправлен в армию (демобилизован через два дня после завершения президентских выборов).

С 2006 года участвовал в организации всех московских «Маршей несогласных», а в 2011 году вошел в список 17 «самых смелых блогеров в мире» по версии интернет-издания The Daily Beast.

В штаб к Навальному Олег попал после завершения учебы в Стенфорде (США) и исследовательской деятельности в Международном научном центре им. Вудро Вильсона (США). Теперь намерен помочь Алексею стать победителем реальных, а не виртуальных выборов (Навальный в 2010 году был признан победителем на «виртуальных выборах мэра Москвы», организованных газетой «Коммерсант»).

Еще несколько дней назад ваш кандидат был осужден и взят под стражу, а вы сами планировали бойкотировать выборы. Теперь вы готовы участвовать и бороться?

Мы нацелены на победу, поэтому должны работать со всеми избирателями, в том числе с теми, кто, может быть, об Алексее вообще не слышал и знает о нем только благодаря телевидению. Наша задача обойти каждый дом, каждую квартиру, которая в Москве есть, с каждой семьей пообщаться, как минимум, три раза.

Какова на сегодняшний день поддержка Навального в цифрах?

Последние данные были примерно неделю назад (до официальной регистрации Алексея Навального кандидатом в мэры Москвы, – УНИАН). По данным Комкона – это такая достаточно крупная компания, занимающаяся социологическими исследованиями, рейтингами СМИ, политиков – было 14,5% поддержки у Алексея.

Вероятно, после событий последних дней цифры возросли?

Я думаю, это, естественно, должно произойти. За последнюю неделю было несколько событий, этому способствующих. Первое – факт его регистрации официальной, а исследование ведь было еще до этого. Второе – решение суда, которое достаточно широко освещалось. Потом еще были акции протеста и его освобождение. Теперь трудно найти человека, который не слышал бы фамилию Навальный, и еще труднее – тех, кто слышал и не заинтересовался. Поэтому его рейтинг вырастет, я думаю. Ну, и плюс еще идет обычная агитационная работа – вот эти кубы (агитационные конструкции, на которых размещены баннеры с программой Навального), листовки, стикеры. В ближайшее время этого всего будет еще больше. Пока мы видели, что очень хорошо растет рейтинг. В самом начале кампании он в среднем увеличивался на полпроцента в день, что вообще беспрецедентно для такого большого города, как Москва.

Как вы намерены защищать свой результат на выборах? Как планируете организовать наблюдение на избирательных участках?

В Москве уже технология наблюдения на выборах достаточно хорошо отработана. На президентских выборах прошлогодних все избирательные участки в Москве были «закрыты» (обеспечены наблюдателями – УНИАН) и по нескольку раз даже, я думаю, что это вновь удастся сделать сейчас, и, может быть, еще даже мощнее. Кроме того, московские власти нынешние и Кремль заинтересованы в том, чтобы выборы прошли без явных, грубых, наглых нарушений, которые мы, например, видели на выборах в Госдуму. Потому что иначе они могли бы просто не допустить Алексея до выборов, играть с какими-то удобными для себя оппонентами и обеспечить себе любой процент. Сейчас они хотят доказать, что могут выиграть более или менее честно, поэтому фальсификации и манипуляции будут, но, наверно, более тонкие и их будет меньше, чем на предыдущих выборах.

Вы считаете, что в честной борьбе у Навального есть шансы победить?

Вопрос в том, чтобы был второй тур. Если Собянин (кремлевский кандидат - УНИАН) не набирает 50% в первом туре, то практически гарантировано он проигрывает второй, потому что электорат остальных кандидатов уйдет, естественно, к Навальному. Но для нас, в любом случае, главное, - работать на увеличение рейтинга Алексея, потому что, даже в случае проигрыша, его результат покажет, насколько популярна в Российской Федерации оппозиция и каковы ее шансы.

Возможность заключения вашего кандидата под стражу накануне выборов в штабе уже не рассматривается?

Поскольку мы на это не влияем, это полностью в руках властей – они могут через две недели его посадить, могут через два месяца, могут не посадить вовсе, поэтому исходим из того, что имеем на сегодняшний день – Алексей на свободе и мы продолжаем кампанию. Если его все-таки сажают, то мы, скорее всего, откажемся от участия в выборах в таком формате, но, возможно, продолжим кампанию другим образом – будем работать на бойкот этих выборов.

Сколько волонтеров сейчас работает на предвыборную кампанию Навального?

По состоянию на позавчера, кажется, было 1700 волонтеров.

Этого достаточно для Москвы?

Это много, с одной стороны, но нужно, конечно, еще больше. Потому что мы планируем мощность кампании увеличить в разы. Поэтому волонтеров будет еще больше, в несколько раз. Желающих очень много.

Кто финансирует кампанию Алексея Навального?

Мы объявили сбор средств. Огромное количество людей, сотни тысяч, перечисляют деньги в наш избирательный фонд. Кто-то присылает 50 рублей, кто-то 10 тысяч и больше, но, если не ошибаюсь, средняя сумма перечислений около 1000 рублей

Главного оппозиционного кандидата вряд ли выпустили из тюрьмы для того, чтобы дать ему выиграть. Вы готовы к угрозам, провокациям?

Конечно, мы к этому морально готовы, но всего не предусмотришь, поэтому будем реагировать по мере наступления трудностей. У нас уже есть проблемы с вопросами согласования наших кубов, например. Чтобы их устанавливать, нужно подавать уведомления в префектуру, и уже сплошь и рядом незаконно совершенно нам запрещают это делать. Отказывают под всевозможными предлогами и вообще без них. Очевидно, власти хотят, чтобы внешне все выглядело спокойно и пристойно, а на практике – чтобы мы тратили огромное количество сил на проведение самых простых агитационных мероприятий. Наверно, будут и провокации, но мы будем стараться их предотвращать и, несмотря на это, продолжать свою деятельность.

Есть шанс, что ваш кандидат появится на телевидении в рамках агитационной кампании?

В Москве существует бесплатное эфирное время. Если я не ошибаюсь, оно разделено на две части – дебаты, которые официально организовывает избирательная комиссия, и эфир, во время которого транслируют агитационные ролики. Естественно, мы будем всем этим пользоваться. Я на 100% уверен, что если Собянин согласится участвовать в дебатах и не испугается, то победителем в них точно выйдет Навальный.

Избиратели Навального – кто это?

Те, кто с самого начала стал поддерживать Алексея, это, прежде всего, люди с более высоким уровнем образования, зачастую с более высоким доходом или относящиеся к белым воротничкам, что называется, либо студенты, либо интеллигенция. Но наша задача выйти за пределы этой группы и объяснить всем остальным, что они не менее заинтересованы в том, чтобы в Москве была честная власть, которая отвечает интересам москвичей, а не корпораций и бюрократов.

Сторонники президента Владимира Путина могут, на ваш взгляд, голосовать за мэра Навального?

Я этого совершенно не исключаю. Во-первых, многие люди разочаровались в Путине за последний год. Его рейтинг сейчас в Москве составляет 21%, а на выборах он получил 46%. Это означает, что многие люди, как минимум, оставляют для себя возможность рассматривать других кандидатов. Во-вторых, возможно, даже те люди, которые не разочаровались в Путине, хотят видеть альтернативу ему, ведь он не будет сидеть в Кремле до смерти, а если даже и будет, то нужен кто-то, кто затем сможет стать новым лидером. Сама вертикаль власти такого человека предложить не может. Поэтому, даже для тех, кто искренне или из своих личных интересов поддерживает Путина – многие из них понимают, что альтернатива необходима, и основной сейчас является именно Алексей Навальный.

Если бы вам пришлось очень коротко объяснить, почему нужно голосовать за Навального, что бы вы сказали?

На мой взгляд, у Алексея есть два основных конкурентных преимущества перед всеми остальными кандидатами и, прежде всего, перед Собяниным: во-первых, он человек, который умеет бороться с коррупцией, а коррупция для Москвы – это проблема, во многом, номер один. Алексей доносит до москвичей, что даже если удастся хотя бы просто сократить объемы коррупции – понятно, что целиком ее уничтожить просто нереально – то у города появится возможность решать все остальные проблемы. И, во-вторых, этот человек, никак не связан с нынешней властью формальными или неформальными обязательствами, который действительно будет отвечать только перед москвичами, перед своими избирателями, который сможет эту круговую поруку, существующую в российской политической элите, разорвать, по крайней мере, на территории Москвы.

Анастасия Береза