В Минске подвели итоги пограничной спецоперации СНГ и Евросоюза

Об этом УНИАН сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

«Совместная специальная пограничная операция по пресечению противоправной деятельности через внешние границы государств-участников СНГ на северо-западном и западном направлениях «Запад-2013» проводилась с 1 по 25 июня 2013 года по решению 68-го Совета командующих пограничными войсками государств-участников Содружества Независимых Государств», - отметили в погранведомстве Беларуси.

В операции приняли участие органы пограничной службы Беларуси совместно с Пограничной службой ФСБ России и Государственной пограничной службой Украины во взаимодействии с пограничными ведомствами Польши, Латвии, Литвы и европейским пограничным агентством «Фронтекс».

По оценке экспертов, проведенные мероприятия на охраняемых участках позволили повысить эффективность охраны границы, активно противодействовать организованной преступности и другим видам противоправной деятельности, своевременно и адекватно реагировать на изменения обстановки.

«Опыт, полученный в ходе операции, позволит более эффективно решать задачи обеспечения пограничной безопасности в преддверии проведения Чемпионата мира по хоккею в Беларуси в 2014 году», - подчеркнули в ГПК Беларуси.