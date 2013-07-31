В Москве задержали около 20 участников митинга Стратегии 31

Около 20 человек задержаны в среду за различные правонарушения на несанкционированной акции на Триумфальной площади в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.

"Они доставлены в различные отделения полиции. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности", - сказал собеседник агентства.

Акция, организованная сторонниками Эдуарда Лимонова и движения "Стратегия 31", завершилась: почти все оппозиционеры покинули место собрания, полицейские разобрали выставленные ранее заграждения.

В ходе акции, которая не была согласована с властями Москвы, был задержан сам Лимонов и ряд его сторонников.

Позже Лимонова выпустили.