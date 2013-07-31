В Москве задержали около 20 участников митинга Стратегии 31
21:15, 31 июля 2013Мир
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Около 20 человек задержаны на несанкционированной акции в Москве.
Стратегия 31 провела очередную акцию
Около 20 человек задержаны в среду за различные правонарушения на несанкционированной акции на Триумфальной площади в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.
"Они доставлены в различные отделения полиции. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности", - сказал собеседник агентства.
Акция, организованная сторонниками Эдуарда Лимонова и движения "Стратегия 31", завершилась: почти все оппозиционеры покинули место собрания, полицейские разобрали выставленные ранее заграждения.
В ходе акции, которая не была согласована с властями Москвы, был задержан сам Лимонов и ряд его сторонников.
Позже Лимонова выпустили.
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