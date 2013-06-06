Лимонов назвал Каспарова «непригодным к политике трусом»

Об этом на своей страничке в Facebook написал соратник Каспарова по "Стратегии-31" Эдуард Лимонов.

Лимонов считает, что решение Каспарова было "плохо обдуманным".

"Он перереагировал, overreacted... Каспаров к тому же подал пример трусости и бегства множеству оппозиционеров, для которых он был и остался авторитетом. Теперь следует ожидать цепной реакции бегств за границу. Следует ожидать распространения эпидемии страха... Каспаров не умеет держать удар. К политике он не пригоден", - написал Лимонов.

Как сообщал УНИАН, политический деятель и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров принял решение эмигрировать из России. 6 июня в Женеве он объяснил, что опасается преследования со стороны российских властей.