МИД рекомендует избегать массовых скоплений в Тунисе
01:28, 27 июля 2013Мир
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МИД Украины в связи с обострением ситуации безопасности в Тунисской Республике рекомендует гражданам Украины, которые находятся в этой стране, избегать мест массового скопления людей и не совершать неорганизованные туристические поездки по стране.
Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел.
В случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Туниса граждан Украины следует обращаться в Посольство Украины в Тунисской Республике по номеру горячей линии: + 216 24 600 389.
В МИД Украины функционирует круглосуточная горячая линия: +38 044 238 16 57.
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