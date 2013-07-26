Бренд русской водки выступил в поддержку ЛГБТ

В своем аккаунте в социальной сети компания опубликовала следующее заявление, раскрашенное в радужные цвета: «Водка Stolichnaya Premium поддерживает международное ЛГБТ-сообщество в борьбе с поступками и позицией российского правительства», сообщает Lenta.ru.

Кроме того, глава компании SPI Group, выпускающей водку Stolichnaya, Вэл Менделеев (Val Mendeleev) опубликовал открытое письмо, в котором объяснил, что его фирма всегда была и будет «ярым сторонником и другом ЛГБТ-сообщества». Он привел в пример несколько проектов компании по поддержке геев по всему миру. Менделеев также пояснил, что бренд водки Stolichnaya не имеет никакого отношения к российскому правительству и находится в частной собственности компании SPI Group, расквартированной в Люксембурге.

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В России права на бренд водки «Столичная» принадлежат федеральному казенному предприятию «Союзплодоимпорт». На протяжении последних десяти лет компания пыталась вернуть себе права на международный бренд Stolichnaya, экспортом которого занимается SPI Group, сформированная на базе ЗАО «Союзплодоимпорт» в конце 90-х годов. В 2003 году Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности признало законным владельцем международного товарного знака Stolichnaya ФКП «Союзплодоимпорт».

Ранее несколько международных ЛГБТ-организаций выступили с призывом бойкотировать русскую водку, в особенности такие популярные бренды, как Stolichnaya и Russian Standard, в ответ на принятие в России законов, ограничивающих права геев. В зарубежных СМИ также стала появляться информация об американских и канадских барах, отказывающихся от продажи русской водки.

Причиной бойкота стало подписание Владимиром Путиным двух законов, ограничивающих права гомосексуалов в России. Данные законы запрещают пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, а также усыновление сирот однополыми парами.