В Болгарии полиция освободила сотню заблокированных депутатов и министров

С помощью щитов, полиция проложила себе путь сквозь толпу демонстрантов. Для демонтажа баррикад использовали тяжелую технику.

Предыдущая попытка служб безопасности вывести депутатов из здания парламента закончилась столкновениями, в результате которых во вторник вечером несколько протестующих и полицейских получили ранения.

В течение нескольких месяцев в Болгарии наблюдается политическая нестабильность. Пять недель подряд в стране продолжаются массовые протесты против коалиционного правительства, на улицы Софии и других городов выходят тысячи людей.

Напряжение напротив здания парламента возросло во вторник, после того, как министры обсудили бюджетные изменения.

Толпа окружила здание, выкрикивая "Мафия!" и "В отставку!". Первая попытка полиции освободить заблокированных в здании людей, вывезя их на автобусе под усиленной охраной, была неудачной: протестующие не пропустили автобус.

По сообщениям, несколько протестующих и по меньшей мере один полицейский получил ранение.

Политическая нестабильность в Болгарии - самой бедной стране ЕС - продолжается уже несколько месяцев. Действующее правительство пришло к власти после внеочередных выборов в мае.

В течение пяти недель на улицах городов проходят массовые протесты против коалиционного правительства.

Демонстрации вспыхнули в частности после противоречивого назначения на должность председателя Агентства национальной безопасности медиамагната Деляна Пеевски.

BBC Украина