В Болгарии полиция освободила сотню заблокированных депутатов и министров
Полиция вывела из болгарского парламента более ста человек, в том числе министров, депутатов и журналистов, которых на протяжении восьми часов в здании блокировали протестующие.
С помощью щитов, полиция проложила себе путь сквозь толпу демонстрантов. Для демонтажа баррикад использовали тяжелую технику.
Предыдущая попытка служб безопасности вывести депутатов из здания парламента закончилась столкновениями, в результате которых во вторник вечером несколько протестующих и полицейских получили ранения.
В течение нескольких месяцев в Болгарии наблюдается политическая нестабильность. Пять недель подряд в стране продолжаются массовые протесты против коалиционного правительства, на улицы Софии и других городов выходят тысячи людей.
Напряжение напротив здания парламента возросло во вторник, после того, как министры обсудили бюджетные изменения.
Толпа окружила здание, выкрикивая "Мафия!" и "В отставку!". Первая попытка полиции освободить заблокированных в здании людей, вывезя их на автобусе под усиленной охраной, была неудачной: протестующие не пропустили автобус.
По сообщениям, несколько протестующих и по меньшей мере один полицейский получил ранение.
Политическая нестабильность в Болгарии - самой бедной стране ЕС - продолжается уже несколько месяцев. Действующее правительство пришло к власти после внеочередных выборов в мае.
В течение пяти недель на улицах городов проходят массовые протесты против коалиционного правительства.
Демонстрации вспыхнули в частности после противоречивого назначения на должность председателя Агентства национальной безопасности медиамагната Деляна Пеевски.