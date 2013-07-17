В конгрессе США появились призывы бойкотировать Олимпиаду в Сочи

11:01, 17 июля 2013
Мир
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В американском конгрессе в связи с ситуацией вокруг Эдварда Сноудена появились призывы бойкотировать Олимпиаду в Сочи.

Эдвард Сноуден может повлиять и на Олимпиаду в Сочи

Об этом сообщает Эхо Москвы.

Как заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, если Россия предоставит Сноудену убежище, президент Обама должен рассмотреть возможность отказа США от участия в зимней Олимпиаде.

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"Я бы просто направил россиянам самый недвусмысленный сигнал, какой только можно", - заявил сенатор.

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