В конгрессе США появились призывы бойкотировать Олимпиаду в Сочи
11:01, 17 июля 2013Мир
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В американском конгрессе в связи с ситуацией вокруг Эдварда Сноудена появились призывы бойкотировать Олимпиаду в Сочи.
Эдвард Сноуден может повлиять и на Олимпиаду в Сочи
Об этом сообщает Эхо Москвы.
Как заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, если Россия предоставит Сноудену убежище, президент Обама должен рассмотреть возможность отказа США от участия в зимней Олимпиаде.
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"Я бы просто направил россиянам самый недвусмысленный сигнал, какой только можно", - заявил сенатор.
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