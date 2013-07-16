Фюле едет говорить о вступлении в ЕС с Сербией и ассоциации - с Косово

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, 17-18 июля в Белграде комиссар проведет встречи с руководством Сербии и поздравит страну с вступлением в новую решающую фазу ее отношений с Европейским Союзом после того, как Совет ЕС 28 июня одобрил решение о начале переговоров о вступлении Сербии в ЕС.

Во время встреч Фюле планирует обсудить с Президентом страны, членами правительства и парламента текущую ситуацию и дальнейшие шаги, которые должны быть осуществлены официальным Белградом.

“Решение начать переговоры о вступлении является значительным достижением для сербских лидеров и вознаграждением за постоянные усилия, которые осуществлялись в последнее десятилетие. Эти усилия должны быть продолжены: процесс переговоров является требовательным и растягивается на годы”, - заявил по этому поводу Фюле.

18 июля комиссар посетит Приштину, где проведет ряд встреч с лидерами страны и обсудит дальнейшие шаги в свете одобренного Советом ЕС 28 июня решения о начале переговоров с Косово о стабилизации и ассоциации.

Комиссар, в частности, планирует затронуть вопрос, как лучше подготовиться к переговорам, а также вопрос продолжения реформ, в частности в сфере выборов, обеспечения верховенства права и в сфере торговли.

“Косово сделало значительный шаг на своем пути в Европейский Союз. Я приветствую политический консенсус в Косово относительно европейской повестки дня и сотрудничества с Сербией”, - отметил по этому поводу Фюле.