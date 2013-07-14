Джоан Роулинг под псевдонимом опубликовала детективный роман

Новый роман автора серии книг о Гарри Поттере вышел в апреле этого года. В The Cuckoo`s Calling рассказывается о частном детективе, ветеране войны Корморане Страйке (Cormoran Strike), который расследует загадочную смерть модели, упавшей с балкона.

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Роман вышел в том же издательстве, которое опубликовало предыдущую книгу Роулинг ”Случайная вакансия”. На данный момент продано 1,5 тыс. экземпляров новой книги, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Sunday Times

Как рассказала писательница, она почувствовала ”свободу”, выпустив книгу под псевдонимом. Роулинг добавила, что надеялась сохранить этот секрет подольше. Она призналась, что получила ”чистое наслаждение”, опубликовав роман без сопутствующей рекламной шумихи и получив отдачу читателей и критиков, несмотря на псевдоним.

Предыдущий роман писательницы ”Случайная вакансия” вышел в сентябре прошлого года. Тогда Роулинг не использовала псевдоним. За первую неделю в США было продано 375 тыс. экземпляров, а в Великобритании - более 120 тыс.

Серия из семи романов Роулинг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997-2007 годах, издана общим тиражом в 400 млн экземпляров и переведена на 65 языков. В 2011 году на экраны вышла на экраны последняя серия экранизации ”Поттерианы”, а также Роулинг представила своим поклонникам онлайн-проект Pottermore, основанный на сюжетах книг и неизданных эпизодах.