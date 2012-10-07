Автор «Гарри Поттера» пообещала вернуться к детской литературе

Как передаетРИА Новости, Дж.Роулинг призналась, что у нее уже есть несколько наработок, но детали она раскрывать не будет.

«Думаю, следующая моя книга будет для детей - для тех, кто даже младше, чем аудитория «Гарри Поттер», - сказала она на встрече с поклонниками на литературном фестивале в английском Челтнеме.

Отвечая на вопросы читателей, писательницы призналась, что сочиняет своим детям сказки перед сном, но эти истории рассказаны специально для них, так что в книгу они вряд ли будут оформлены.

Но и от взрослой литературы Дж.Роулинг отказываться не намерена, и идеи в этом направлении у нее тоже уже есть.

На фестивале писательница представляет свою новую, вышедшую несколько дней назад книгу «Случайная вакансия» (The Casual Vacancy) о выборах в деревушке Пэгфорд к юго-западу от Лондона. Это первая работа для взрослой аудитории, которую написала Дж.Роулинг после книг о Гарри Поттере.