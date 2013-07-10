Из-за абхазских беженцев Hilton может потерять отель в центре Тбилиси

10:01, 10 июля 2013
Мир
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Владелец лицензии на постройку в Тбилиси отеля всемирной сети Hilton Давид Кодуа обвиняет правительство в бездействии, которое может привести к провалу этого проекта. 

Отель ”Сакартвело” заселен беженцами / Фото: wikimapia.org

Предприниматель заявил, что на месте гостиницы «Сакартвело» («Грузия») в центре Тбилиси запланировано строительство гостиницы Hilton, однако работы не могут начать, так как в ней все еще живут беженцы из Абхазии, сообщает Грузия-Онлайн.

«Министерство экономики никак не может начать переселение беженцев, и если гостиница не откроется до января 2015 года, то лицензия Hilton будет аннулирована» - заявил бизнесмен.

По словам же грузинского министра по делам беженцев Давида Дарахвелидзе, когда ущемляются интересы инвесторов это плохо, но еще хуже, когда уже 4 года ущемляются интересы беженцев.

Министр заверил, что министерство ни в коем случае не выгонит беженцев на улицу.

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