Премьер Египта подал в оставку

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт египетской газеты "Аль-Ахрам".

"Я написал прошение об отставке еще 3 июля, однако не настаивал на ее вступлении в силу на период формирования нового правительства. Однако теперь считаю невозможным выполнять обязанности главы правительства в нынешний период и прошу считать отставку действующей с 8 июля 2013 года", - говорится в заявлении Кандиля в сети Facebook.

По теме: Вооруженные силы и религиозные авторитеты призвали египтян к миру

Напомним, 3 июля армия Египта обнародовала "дорожную карту" выхода из политического кризиса, предусматривающую приостановку действия конституции, отстранение от власти президента Мухаммеда Мурси, формирование нового правительства.

На переходный период главой государства стал председатель Конституционного суда Адли Мансур. На время формирования нового правительства он поручил кабинету Хишама Кандиля исполнять свои обязанности.