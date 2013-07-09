Генсек ООН просит подарить Сирии «месяц мира»

Как передает РИА «Новости», об этом говорится в заявлении главы всемирной организации.

"Я призываю каждую воинскую часть регулярных войск и Свободной сирийской армии, каждого, кто держит в руках оружие, прекратить бои и подарить этот месяц мира в качестве общего дара своему народу - и сделать это по всей Сирии", - заявил Пан Ги Мун.

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Признавая, что некоторые сочтут этот призыв нереальным, он выразил уверенность в том, что сирийский народ имеет право просить об этом у тех, кто от его имени ведет борьбу.

"Я ожидаю, что этот призыв к прекращению по всей стране насилия на время Рамадана будет рассмотрен со всей серьезностью всеми сторонами", - подчеркнул генсек. При этом он также призвал освободить всех удерживаемых конфликтующими сторонами лиц, которые не являются военнопленными.

Конфликт в Сирии не прекращается с марта 2011 года и унес жизни, по данным главы ООН, уже 100 тысяч человек.