Оппозиция предлагает Асаду прекратить огонь в Сирии на время Рамадана
09:11, 08 июля 2013Мир
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Оппозиция в Сирии предложила войскам президента Асада прекратить огонь на время священного месяца Рамадан, который начнется завтра.
Сирийская оппозиция предлагает подарить стране месяц покоя
Речь идет о приостановке боев в городе Хомс, сообщает Euronews.
Армия президента Башара Ассада при поддержке бойцов "Хезболлы" уже несколько недель штурмует город, в том числе и с помощью авиации.
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Как сообщал УНИАН, Сирийская оппозиционная коалиция ведет вооруженную борьбу с правительственными войсками президента Башара Асада. Гражданский конфликт в Сирии, в котором, по данным ООН, погибли около 90 тысяч человек, длится уже более двух лет.
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