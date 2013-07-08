Оппозиция предлагает Асаду прекратить огонь в Сирии на время Рамадана

09:11, 08 июля 2013
Мир
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Оппозиция в Сирии предложила войскам президента Асада прекратить огонь на время священного месяца Рамадан, который начнется завтра.

Сирийская оппозиция предлагает подарить стране месяц покоя

Речь идет о приостановке боев в городе Хомс, сообщает Euronews.

Армия президента Башара Ассада при поддержке бойцов "Хезболлы" уже несколько недель штурмует город, в том числе и с помощью авиации.

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Как сообщал УНИАН, Сирийская оппозиционная коалиция ведет вооруженную борьбу с правительственными войсками президента Башара Асада. Гражданский конфликт в Сирии, в котором, по данным ООН, погибли около 90 тысяч человек, длится уже более двух лет.

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