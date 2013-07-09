В США начались переговоры по «самой большой экономической сделке в истории»

Эксперты уже окрестили эти переговоры шагом к достижению самой большой экономической сделки в истории человечества, пишет Euronews.

Аналитики предсказывают, что процесс будет непростым, ведь обе стороны заинтересованы в защите от конкуренции своих ключевых отраслей. Так Франция уже выдвигает условия, которые должны обезопасить ее киноиндустрию.

К тому же, старт переговоров несколько омрачен из-за "шпионского скандала" между ЕС и США, который начался после разоблачительных заявлений экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

Но участники переговоров верят в позитивное завершение процесса.

"Все должно быть хорошо. Это - огромная перспектива для всех нас", - сказал один из представителей делегации ЕС перед началом переговоров.

По теме: ЕС и США начали переговоры о создании зоны свободной торговли

Если все действительно будет хорошо, то зона свободной торговли между ЕС и США заработает уже в 2014 году. Это стало бы позитивным сигналом для европейцев, которые в последнее время чувствуют, что Америка предпочитает экономическое сотрудничество с азиатскими странами.

"В случае успеха, эта сделка станет крупнейшим шагом вперед в трансатлантических отношениях со времен "холодной войны". Некоторые эксперты говорят, что это - последняя попытка Запада удержать лидерские позиции в конкуренции с Китаем, Индией и другими государствами, которые демонстрируют быстрый рост", - пишет издание.