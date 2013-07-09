The Guardian обнародовала вторую часть эксклюзивного видеоинтервью Сноудена

Издание беседовало с разоблачителем ЦРУ в Гонконге 6 июня 2013 года, но опубликовало новый фрагмент встречи лишь сейчас.

Как отмечает The Independent, это случилось через несколько часов после того, как Боливия потребовала объяснить скандал с самолетом президента Эво Моралеса.

В разговоре с британскими журналистами Сноуден заявил, что его будут разыскивать за нарушение закона о борьбе со шпионской деятельностью. «Американское правительство скажет, что я помогал нашим врагам», — отметил программист.

Кроме того, Сноуден рассказал, как за последние десять лет изменилось его отношение к США. В частности, компьютерщик сообщил, что в 2002 году он вступил в ряды американской армии. «Я верил в праведность того, что мы делали. Я верил в благородство наших намерений в освобождении угнетенных людей за океаном», — заявил Сноуден.

Однако, по словам программиста, со временем он понял, что американские власти вводят своих граждан в заблуждение, чтобы создать определенную точку зрения. «И я был жертвой этого», — подчеркнул Сноуден.

«В основе своей Америка — хорошая страна. У нас хорошие люди с хорошими ценностями, желающие делать правильные вещи. Но существующие структуры власти действуют в личных целях, чтобы расширить свои возможности ценой свободы всего общества», — добавил он.

Газета.ру