На избирательных участках россиянам предложат пройти гинеколога и уролога

Грядущие парламентские выборы в России обещают стать беспрецедентными по явке избирателей - во всяком случае, власти все для этого делают: открыты участки для голосования бомжей, урны завозятся на вокзалы, в аэропорты, в торгово-развлекательные комплексы и даже в аквапарки. А сам день выборов должен превратиться в одно большое феерическое шоу: в некоторых российских городах 2 декабря прямо на избирательных участках будут разыграны цирковые представления, в иных по соседству с кабинками для голосования откроются салоны парикмахерских услуг и психологических консультаций, а кое-где электорату обещают бесплатную кардиограмму и осмотр врачом-гинекологом. Традиционный буфет с пирожками и плюшками под русские народные песни - вчерашний день.

В Чите и в Омске избиратель вполне может отменить традиционный воскресный поход на рынок: на участках 2 декабря купить можно будет все - от продуктов до книг и бытовой химии. Причем по низким ценам - скидки на товары составят от 5 до 15 процентов. Как рассказали в администрации Омска, на городских избирательных участках будут работать в общей сложности полторы тысячи торговых точек. В Барнауле обещают организовать еще и дегустации продуктов местных производителей, а кое-где избирателей бесплатно накормят кашей из полевой кухни.

Креативно мыслят и чиновники из Кемерова: 2 декабря здесь пройдут сразу 3 тысячи культурных мероприятий, то есть тихо опустить бюллетень в урну кемеровчанам вряд ли удастся. Причем дело не ограничится традиционной самодеятельностью. В день выборов на избирательных участках можно будет бесплатно подстричься и причесаться, раскроить юбку у профессионального закройщика (правда, ткань надо принести с собой), попеть в караоке. Избирателям, явившимся на участки до 13 часов, местная мэрия обещает бесплатные билеты на отборочный тур чемпионата России по хоккею с мячом, абонементы в спортзал и бассейн, билеты в местные театры для всей семьи. А молодежи - приглашения в местный ночной клуб.

Ну а если ночной клуб вам уже не интересен, у вас есть возможность выбора: в Кемерове в день всенародного голосования по соседству с кабинками избирателей будут ждать участковые терапевты и узкие специалисты. Не сходя с места,можно будет сделать ультразвуковое исследование, кардиограмму, маммографию и даже сдать анализ крови на сахар. Даешь бесплатную медицину в день выборов!

И это еще не предел: чтобы затащить максимальное число избирателей на участки, в ход идут даже подзабытые приемы из пионерского детства. Например, акция "Очумелые ручки": так, на некоторых избирательных участках для голосования в Кузбассе можно будет научиться самим делать мягкие игрушки - преимущественно медведей.

В Поволжье в целом ряде городов на избирательных участках откроются бесплатные консультативные пункты юристов и психологов. В Псковской области проезд в общественном транспорте в день выборов будет бесплатным, а по Москве будет курсировать социальное такси, которое доставит к урнам инвалидов.

В Юрге пошли еще дальше: местные власти обещают организовать для электората беспроигрышную лотерею с солидными призами, главными из которых станут холодильник, стиральная машина и пылесос.

Практически по всей стране заготовлены подарки для молодых избирателей. Где-то это калькуляторы и чайные приборы, где-то билеты в кино или, как в Кемерове, на ледовую шоу-дискотеку. Остается лишь догадываться, по какой статье городских бюджетов будут расписаны все эти весьма немалые расходы.

РЕЙТИНГ САМЫХ "ЗАМАНЧИВЫХ" ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. Осмотр гинекологом или урологом по месту голосования (Чита, Омск).

2. Оформление ирокеза, стрижка под панка, зэка или под Мирей Матье по желанию избирателя (Кемерово).

3. Дегустация бесплатного сыра (Барнаул).

4. Абонемент на посещение фитнес-зала или бильярда (по выбору) (Кемерово).

5. Молодежный заплыв в местном бассейне (Кедровка, Кузбасс).

Труд