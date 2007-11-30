Путин утвердил введение моратория на участие России в ДОВСЕ

Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН утвердил введение моратория на участие России в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Как передает РИА «Новости», глава российского государства подписал федеральный закон "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе".

Закон был принят Госдумой 7 ноября 2007 года и одобрен Советом Федерации 16 ноября.

Мораторий вступает в силу в ночь с 12 на 13 декабря текущего года, через 150 дней со дня передачи депозитариям и государствам-участникам ДОВСЕ уведомлений России. МИД России 14 июля сообщил о передаче таких уведомлений.

В соответствии с законом, решение о возобновлении действия Договора принимает Президент России.

Как отмечают эксперты, решение о введении моратория на участие России в Договоре об обычных Вооруженных силах в Европе не имеет прецедентов в новейшей истории страны.

Приостановление не означает окончательного выхода из Договора, однако замораживает его действие на территории РФ и станет индикатором серьезности России бескомпромиссно отстаивать интересы обеспечения своей обороноспособности.

В.ПУТИН 13 июля этого года подписал указ о приостановлении Россией действия Договора и связанных с ним международных договоров. В указе говорилось, что это сделано в связи "с исключительными обстоятельствами, относящимися к содержанию Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года, затрагивающими безопасность Российской Федерации и требующими принятия безотлагательных мер". В справке к указу пояснялось, что Россия приостановила действие ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".

В документе к исключительным обстоятельствам относится то, что присоединившиеся в недавнее время к НАТО страны уклоняются от оформления изменений в составе групп государств-участников ДОВСЕ. В результате расширения альянса превышены "групповые ограничения ДОВСЕ".

Помимо этого, планируемое размещение на территории Болгарии и Румынии обычных вооружений США "негативно воздействует" на соблюдение групповых ограничений ДОВСЕ.

В документе отмечалось невыполнение рядом стран-участниц Договора политических обязательств об ускоренной ратификации адаптированного ДОВСЕ.

ДОВСЕ был подписан 19 декабря 1990 года в Париже 16 государствами-членами НАТО и шестью странами-участницами Организации Варшавского договора.

Договор являлся достаточно действенным и эффективным для начала 90-х годов инструментом укрепления европейской безопасности. Он устанавливал равновесие сил государств-участников двух военно-политических союзов - Организации Варшавского Договора и Организации Североатлантического договора (НАТО) на пониженных уровнях, ограничивал возможности размещения их обычных вооружений вдоль линии соприкосновения.

ДОВСЕ количественно ограничивает пять основных категорий обычных вооружений: боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерию, ударные вертолеты и боевые самолеты.

После распада СССР Договор под воздействием масштабных военно-политических изменений во многом устарел, поэтому 19 ноября 1999 года в Стамбуле было подписано Соглашение об адаптации ДОВСЕ.

В нарушение принятых обязательств страны-члены НАТО затягивают ратификацию Соглашения об адаптации, а также отказываются от осуществления других мер по поддержанию жизнеспособности режима контроля над вооружениями в Европе. Сложившаяся ситуация делает необходимым принятие мер по приостановлению действия Договора.