Сильная гроза превратила улицы Варшавы в реки (фото)

Гроза началась после обеда. На севере города ливень сопровождался градом. В течение часа ряд улиц и перекрестков оказался затоплен, - сообщает РИА Новости.

На Трассе Торуньской и Аллее Армии Крайовой уровень воды составил около двух метров, передает местное телевидение. Некоторые машины пробовали проехать по лужам, но заглохли и вскоре были полностью затоплены. Застигнутые врасплох пассажиры пережидали непогоду на крышах автомобилей.

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Вода залила подземные переходы и четыре станции метро, нарушив на некоторое время движение подземки. Работа метро была восстановлена после прекращения дождя. Пожарные на улицах города прочищают ливневые стоки, чтобы ускорить сход воды. Транспортная ситуация постепенно приходит в норму.

Ливни также вызвали подтопления в Свентокшистском воеводстве и Верхней Силезии.