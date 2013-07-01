В Польше во время автошоу спорткар сбил 17 зрителей (видео)
В польском городе Познань во время автошоу водитель спорткара потерял контроль над управлением автомобилем и въехал в зрителей.
Как сообщает newsru, в результате 17 человек ранены, у четверых их них - тяжелые травмы.
Представитель полиции Познани Анджей Боровяк заявил, что в больницах остаются пять человек, в том числе двое детей.
На видеозаписи, попавшей в интернет, видно, как спорткар на прямом участке дороги неожиданно поворачивает и сбивает забор, отделяющий зрителей от трассы, и врезается в толпу.
По данным полиции, водитель был трезв. Виновник аварии является опытным водителем, имеющим многолетний стаж спортивного вождения, отметили в полиции. Он не пострадал.
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Автошоу Gran Turismo Polonia проводится в Познани уже в девятый раз. Инцидент с наездом - первый за всю историю мероприятия.