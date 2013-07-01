В Польше во время автошоу спорткар сбил 17 зрителей (видео)

09:48, 01 июля 2013
Мир
1637

В польском городе Познань во время автошоу водитель спорткара потерял контроль над управлением автомобилем и въехал в зрителей.

Как сообщает newsru, в результате 17 человек ранены, у четверых их них - тяжелые травмы. 

Представитель полиции Познани Анджей Боровяк заявил, что в больницах остаются пять человек, в том числе двое детей.

На видеозаписи, попавшей в интернет, видно, как спорткар на прямом участке дороги неожиданно поворачивает и  сбивает забор, отделяющий зрителей от трассы, и врезается в толпу.

По данным полиции, водитель был трезв. Виновник аварии является опытным водителем, имеющим многолетний стаж спортивного вождения, отметили в полиции. Он не пострадал.

По теме: В Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу пешеходов

Автошоу Gran Turismo Polonia проводится в Познани уже в девятый раз. Инцидент с наездом - первый за всю историю мероприятия. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter