В Польше во время автошоу спорткар сбил 17 зрителей (видео)

Как сообщает newsru, в результате 17 человек ранены, у четверых их них - тяжелые травмы.

Представитель полиции Познани Анджей Боровяк заявил, что в больницах остаются пять человек, в том числе двое детей.

На видеозаписи, попавшей в интернет, видно, как спорткар на прямом участке дороги неожиданно поворачивает и сбивает забор, отделяющий зрителей от трассы, и врезается в толпу.

По данным полиции, водитель был трезв. Виновник аварии является опытным водителем, имеющим многолетний стаж спортивного вождения, отметили в полиции. Он не пострадал.

По теме: В Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу пешеходов

Автошоу Gran Turismo Polonia проводится в Познани уже в девятый раз. Инцидент с наездом - первый за всю историю мероприятия.