В Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу пешеходов
10:17, 31 марта 2013Мир
1906
В нью-йоркском Бруклине автомобиль врезался в толпу пешеходов, пострадали по меньшей мере 12 человек.
В Нью-Йорке произошло ДТП
”По не выясненным пока причинам машина съехала с автодороги на заполненный пешеходами тротуар. В результате аварии 12 человек серьезно пострадали, трое из них находятся в критическом состоянии, один из них – малолетний ребенок”, - сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя полиции Нью-Йорка.
Он добавил, что в момент выезда на тротуар автомобиль сбил строительные леса с ремонтируемого здания. Фрагменты конструкции также причинили серьезные травмы людям, находившимся на тротуаре.
Водитель - виновник дорожно-транспортного происшествия - не пострадал.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter