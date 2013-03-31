В Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу пешеходов

”По не выясненным пока причинам машина съехала с автодороги на заполненный пешеходами тротуар. В результате аварии 12 человек серьезно пострадали, трое из них находятся в критическом состоянии, один из них – малолетний ребенок”, - сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя полиции Нью-Йорка.

Он добавил, что в момент выезда на тротуар автомобиль сбил строительные леса с ремонтируемого здания. Фрагменты конструкции также причинили серьезные травмы людям, находившимся на тротуаре.

Водитель - виновник дорожно-транспортного происшествия - не пострадал.