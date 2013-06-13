КНДР обвинила Южную Корею в срыве переговоров

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

"Это доказывает, что Юг с самого начала не только не имел намерения вести переговоры, а старался создать препятствия для диалога, замедляя процесс и в конечном счете сорвав переговоры", - сказал в интервью Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАК) представитель северокорейского министерства по мирному объединению родины Чо Пхен Тхон.

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В минувший вторник КНДР в одностороннем порядке отменила отправку своих делегатов в Сеул из-за решения Южной Кореи понизить уровень представителей. Накануне Юг предпринял две попытки дозвониться до Северной Кореи по линии связи Пханмунджом, но на звонок не ответили.

Первая за шесть лет двухдневная встреча на министерском уровне между Южной Кореей и КНДР должна была состояться в Сеуле 12 и 13 июня. Ожидалось, что в нее будут подняты вопросы нормализации работы совместной корейской индустриальной зоны Кэсон, а также проблема возобновления туристических поездок южнокорейцев в курортную зону в Кымгансане.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в марте этого года после начала широкомасштабных военных учений США и Южной Кореи в районе Корейского полуострова. Власти КНДР заявили, что это военная провокация и они могут ответить по "законам военного времени".