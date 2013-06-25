Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Решение о закрытии башни было принято накануне после семичасовых переговоров персонала и профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT).

Работники предъявляют целый список претензий к своему руководству, среди которых - низкий уровень зарплаты, недостаточно хорошие, по мнению бастующих, условия труда, а также низкий уровень обеспечения безопасности.

Ожидается, что переговоры с профсоюзом продолжатся сегодня во второй половине дня. Решение о том, откроется ли башня для туристов в среду, пока не принято.

Предыдущая забастовка персонала прошла в декабре 2010 года. Тогда башня была закрыта для посещений на протяжении двух дней.

В дни "высокого сезона", который начался 15 июня, ежедневно на башню поднимаются от 25 до 30 тыс. человек. Всего за год посмотреть на Париж с высоты башни решаются около 7 млн человек.

Эйфелева башня была построена по заказу правительства Франции к Парижской выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и стала самым высоким сооружением в мире того времени. Первоначально башню планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн, но за эти годы она стала символом французской столицы.