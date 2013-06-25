Нельсон Мандела находится в критическом состоянии

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа, ближайшие родственники легендарного борца с апартеидом съезжаются в его дом в деревне Куну в Восточно-Капской провинции ЮАР.

Встречу организовала старшая дочь Манделы Маказиве (Makaziwe). В дом, где бывший президент провел свое детство, приехали его дети, внуки и представители южно-африканских властей.

Мандела был госпитализирован в начале июня в связи с рецидивом легочной инфекции. Как заявила во вторник его внучка, состояние 94-летнего бывшего лидера ЮАР остается критическим, но стабильным.

Нельсон Мандела - известный борец против режима апартеида, провел в тюрьме 27 лет. В мае 1994 года он стал первым в истории чернокожим президентом ЮАР и руководил государством до июня 1999 года. В 1993 году он был награжден Нобелевской премией мира.

18 июля этого года Манделе должно исполниться 95.