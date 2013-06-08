Нельсон Мандела снова попал в больницу

Бывший президент ЮАР, лауреат Нобелевской премии мира Нельсон Мандела испытывал недомогание последние несколько дней, сообщила пресс-служба действующего главы государстсва Джейкоба Зумы. Однако минувшей ночью его состояние заметно ухудшилось, и он был доставлен в больницу в Претории.

Врачи диагностировали у 94-летнего Манделы легочную инфекцию.

По имеющейся информации, пациент находится в стабильно тяжелом состоянии. Президент Зума пожелал ему скорейшего выздоровления.

По заверению пресс-службы главы государства, доктора делают все, чтобы обеспечить покой больному. Однако, как отмечает агентство Рейтер, подбор слов в правительственном заявлении, в частности, фраза о "серьезном положении", служит очевидным поводом для беспокойства 53-миллионного населения ЮАР, для которого давно отошедший от политики Мандела все еще служит живым символом многолетней борьбы против правления белого меньшинства.

В кругу семьи

Во времена апартеида Мандела возглавлял борьбу против расового неравноправия в Южной Африке, а впоследствии стал первым чернокожим президентом ЮАР. Большинство населения страны относится к нему как к отцу нации.

За последнее время Мандела не раз испытывал проблемы со здоровьем. За последние два года его в пятый раз кладут в больницу.

Лишь в апреле этого года он был выписан из госпиталя, пройдя 10-дневный курс лечения от пневмонии.

Как сообщили врачи, сейчас легочная инфекция, преследующая его все последние годы, снова вернулась. Манделу привезли в больницу из его дома в пригороде Йоханнесбурга около двух часов ночи в субботу.

Пресс-секретарь президента ЮАР Мак Махарадж заверил, что больной получает высококвалифицированную медпомощь. Доктора делают всё что в их силах, чтобы улучшить его самочувствие, добавил он.

Рядом с Манделой в больнице постоянно находится кто-то из его близких.

"Естественно, ближайшие родственники имеют к нему доступ, и это очень хорошо для пациента, что кто-либо из них постоянно присутствует рядом", - сказал Махарадж.

"Президент Джейкоб Зума, от имени правительства и всего народа желает Мадибе скорейшего выздоровления, а также просит средства массовой информации и общественность с уважением относиться к частной жизни Мадибы и его семьи", - говорится в заявлении пресс-службы главы государства, в котором используется родовое имя Манделы, которым его часто называют на родине.

Мандела занимал пост президента Южно-Африканской Республики с 1994 по 1999 год.

Ранее он провел 27 лет в заключении, и, как полагают, приобрел заболевание легких за время каторжных работ в лагерном карьере.

В 80-е годы он заразился туберкулезом во время пребывания в тюрьме на постоянно продуваемом ветрами острове Роббенэйланд.

В 1993 году Нельсон Мандела и бывший президент Фредерик Виллем де Клерк были совместно удостоены Нобелевской премии мира за прекращение апартеида и установление демократии в Южной Африке.

Мандела прекратил всякую общественно-политическую деятельность в 2004 году и с тех пор почти не появлялся на публике.

BBC Украина