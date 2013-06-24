Путин сменил министра экономического развития

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, на должность министра экономического развития Российской Федерации назначен Алексей Улюкаев, ранее занимающий пост первого зампреда Центробанка РФ. Другим указом с должности министра уволен Андрей Белоусов и назначен помощником Президента РФ.

Кроме этого Путин освободил от должности помощника президента РФ Эльвиру Набиуллину в связи с назначением на должность Председателя Центрального банка Российской Федерации.

В рамках Питерского международного экономического форума Путин заявил, что стратегический курс, предусматривающий, в том числе, приоритет макроэкономической стабильности, будет неизменным вне зависимости от кадровых перестановок в ЦБ, администрации президента и правительстве.