Путин сменил министра экономического развития

11:29, 24 июня 2013
Мир
2697

Президент России Владимир Путин сменил министра экономического развития РФ.

Улюкаев ранее занимал пост первого зампреда Центробанка РФ / Фото: bfm.ru

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, на должность министра экономического развития Российской Федерации назначен Алексей Улюкаев, ранее занимающий пост первого зампреда Центробанка РФ. Другим указом с должности министра уволен Андрей Белоусов и назначен помощником Президента РФ.

Кроме этого Путин освободил от должности помощника президента РФ Эльвиру Набиуллину в связи с назначением на должность Председателя Центрального банка Российской Федерации.

В рамках Питерского международного экономического форума Путин заявил, что стратегический курс, предусматривающий, в том числе, приоритет макроэкономической стабильности, будет неизменным вне зависимости от кадровых перестановок в ЦБ, администрации президента и правительстве.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter