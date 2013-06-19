КНДР возмущена заявлением о том, что Ким Чен Ын увлекается Гитлером

В сообщении, опубликованном новостным сайтом, организованным перебежчиками из Северной Кореи, говорится, что чиновники получили эту книгу в подарок в январе.

Пхеньян осудил это сообщение и выступил с угрозой против перебежчиков.

Адольф Гитлер написал Mein Kampf в 1924 году, находясь в тюрьме.

В книге, название которой переводится как "Моя борьба", описывается его ранняя жизнь и расистские взгляды.

Новостной портал New Focus International написал сообщение, ссылаясь на неназванного северокорейского чиновника в Китае:

"Вспомнив о том, что Гитлеру удалось восстановить Германию в течение короткого времени после поражения в Первой мировой войне, Ким Чен Ын издал приказ о глубоком изучении Третьего рейха и попросил практически применять эти знания", - заявил источник.

"Клеветническая кампания"

Министерство народной безопасности КНДР обнародовало гневную реакцию, которую передало официальное информационное агентство страны, ЦТАК.

Министерство опровергло эти сообщения как "клеветническую кампанию", которую осуществляет "горстка негодяев", чтобы сдержать прогресс КНДР.

Как говорится в заявлении, этих перебежчиков используют Южная Корея и США.

Министерство также выразило решимость "физически устранить... мерзких людей, которые предают".

Северная и Южная Кореи формально остаются в состоянии войны, после того, как по окончании Корейской войны 1950-1953 годов было подписано перемирие, а не мирный договор.

Отношения между двумя странами обострились после того, как в феврале Пхеньян осуществил ядерное испытание.

По подсчетам, с 1950 года более 20 000 корейцев бежали с Севера на Юг.

ВВС Украина