Большая часть Праги осталась без электричества из-за взрывов

Произошло несколько взрывов, над распределительной подстанцией видны клубы черного дыма и языки пламени высотой в несколько метров.

"В данный момент могу подтвердить, что в районе Кунратицкого леса произошел взрыв на нескольких трансформаторных подстанциях. На месте ЧП находятся все спасательные службы. Пока мы не знаем, есть ли раненые", - сказала пресс-секретарь пражской полиции Ева Кропачова.

РИА Новости со ссылкой на портал IDnes.cz сообщает, что электроэнергии нет в столичных районах Ходов, Розтылы, Кунратице в южной части Праги, а также в центральных районах чешской столицы - Вршовице и Винограды.