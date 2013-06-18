G8 сделала акцент в сирийской проблеме на Аль-Каиде

Об этом говорится в коммюнике, принятом ими по итогам саммита, пишет Лента.ру.

Лидеры стран предложили сирийским властями и оппозиции объединить усилия для того, чтобы вытеснить из страны «Аль-Каиду» и всех, кто с ней связан. В документе отмечается обеспокоенность его авторов ростом исходящей с территории Сирии террористической угрозы.

В коммюнике также подчеркивается необходимость скорейшего проведения в Женеве конференции, посвященной урегулированию сирийского конфликта. Согласно тексту документа, все его авторы сошлись на недопустимости военного вмешательства в гражданскую войну и настаивают на политическом решении вопроса. От обеих сторон конфликта ожидается серьезная и конструктивная работа в этом направлении. При этом главы стран-участниц саммита не стали отдельно останавливаться в коммюнике на судьбе сирийского лидера Башара Асада.

Участники встречи также единогласно осудили применение в Сирии химического оружия и призвали власти страны допустить международных наблюдателей к расследованию соответствующих инцидентов.