Россия и США договорились по Сирии и новым каналам связи

Президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама на переговорах в рамках саммита G8 в Северной Ирландии, которые длились вдвое дольше запланированного, достигли ряда договоренностей по развитию двусторонних отношений и международной проблематике: расширить диалог между российским премьером и американским вице-президентом, использовать линию прямой связи для обмена срочными сообщениями в сфере кибербезопасности, провести двусторонний саммит в Москве 3-4 сентября, а также активизировать мирные переговоры по урегулированию в Сирии, сообщает РИА Новости.

Диалог между российским премьер-министром и американским вице-президентом будет направлен, в частности, на развитие экономических связей — по аналогии с работавшей в 90-е годы комиссией Гор-Черномырдин.

Москва и Вашингтон также договорились о регулярном диалоге между министрами иностранных дел и обороны.

Сотрудничество РФ и США, как ожидается, станет более эффективным также благодаря новым каналам связи: лидеры договорились использовать линию прямой связи Центров по уменьшению ядерной опасности для обмена срочными сообщениями по компьютерным инцидентам.

"Для содействия обмену срочными сообщениями, которые могут снизить риск недопонимания, эскалации и конфликта, мы поручили использовать в этих целях линию прямой связи между нашими Центрами по уменьшению ядерной опасности", — говорится в заявлении Путина и Обамы.

Лидеры России и США договорились активизировать мирные переговоры по урегулированию в Сирии и побудить стороны сесть за стол переговоров в рамках международной конференции в Женеве.

"В чем-то наши позиции еще не совпадают, но мы объединены стремлением прекратить насилие, прекратить увеличение количества жертв в Сирии, решить проблему мирными средствами, и в том числе с помощью переговоров в Женеве. Мы договорились подтолкнуть процесс мирных переговоров и побудить стороны сесть за стол переговоров и организовать переговоры в Женеве", — сказал Путин по итогам встречи.

Традиционным пунктом повестки дня российско-американских переговоров является сотрудничество в борьбе с терроризмом.

"Россия и США намерены укреплять контртеррористическое сотрудничество на основе взаимного доверия, включая обмен соответствующей оперативной информацией между специальными службами и проведение согласованных операций", — говорится в заявлении лидеров.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Барака Обамы, которая должна была продолжаться час, шла 1 час 50 минут — почти вдвое дольше запланированного.