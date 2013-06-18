Демонстранты в Турции устроили "молчаливый протест"

Видео, запечатлевшее одиноко стоявшего молодого человека, вызвало большой интерес в социальных сетях. Через некоторое время к Гюндюзу начали присоединяться другие протестующие. Число "молчаливых демонстрантов" достигло 300 человек.

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Посреди ночи полиция вмешалась и прекратила акцию. Сам Гюндюз покинул площадь немного раньше. Большинство митингующих после вмешательства полиции разошлись сами, десять человек, оказавших небольшое сопротивление, полиция задержала, сообщает РИА Новости.

Акцию поддержали и в других местах: "молчаливый протестант" стоял в районе Бешикташ в Стамбуле, а также в Анкаре женщина несколько часов провела без движения в том месте, где получила смертельное ранение пятая жертва протестных акций Этхем Сарысюлюк.

Площадь Таксим и парк Гези, где 21 день идут демонстрации против политики правительства, были полностью зачищены от протестующих полицией в субботу, 15 июня. В воскресенье, 16 июня, власти Стамбула и Анкары заявили о запрете на любые массовые собрания и демонстрации в центрах обоих мегаполисов, пригрозив жёсткими действиями полиции и задержаниями. После этого молодые граждане Турции стали изобретать альтернативные способы протестных акций.