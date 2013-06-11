Взрывы в центре Дамаска: 14 погибших, 30 раненых
11:42, 11 июня 2013Мир
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В центре Дамаска в результате двух взрывов, прогремевших сегодня на площади Марджа, погибли 14 человек, более 30 ранены.
В Дамаске снова взрывы
Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийское информагентство САНА.
По данным источника агентства, взрыв прогремел рядом с полицейским участком, взрывные устройства привели в действие террористы-смертники.
На площади находится Иранский культурный центр и "старое" здание МВД Сирии, где располагается миграционная служба. В любое время суток на площади Марджа многолюдно, вокруг находятся многочисленные гостиницы и магазины.
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