Взрывы в центре Дамаска: 14 погибших, 30 раненых

11:42, 11 июня 2013
Мир
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В центре Дамаска в результате двух взрывов, прогремевших сегодня на площади Марджа, погибли 14 человек, более 30 ранены.

Взрыв в Дамаске

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийское информагентство САНА.

По данным источника агентства, взрыв прогремел рядом с полицейским участком, взрывные устройства привели в действие террористы-смертники.

На площади находится Иранский культурный центр и "старое" здание МВД Сирии, где располагается миграционная служба. В любое время суток на площади Марджа многолюдно, вокруг находятся многочисленные гостиницы и магазины.

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