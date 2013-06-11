Взрывы в центре Дамаска: 14 погибших, 30 раненых

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийское информагентство САНА.

По данным источника агентства, взрыв прогремел рядом с полицейским участком, взрывные устройства привели в действие террористы-смертники.

На площади находится Иранский культурный центр и "старое" здание МВД Сирии, где располагается миграционная служба. В любое время суток на площади Марджа многолюдно, вокруг находятся многочисленные гостиницы и магазины.