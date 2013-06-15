Суд арестовал соратников чешского премьера

В числе арестованных - Яна Надьова, одна из ближайших соратниц премьер-министра, она возглавляет аппарат премьера, а до этого в течение нескольких лет работала личным помощником Нечаса, сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters, в

Надьова и еще восемь чиновников являются фигуратнами дела о коррупции и злоупотреблении властью.

В тюрьму отправлены бывший министр сельского хозяйства Иван Фукса, его бывший заместитель Роман Бочек, бывший председатель парламентской фракции правящей Гражданской демократической партии Петр Тлухорж.