Суд арестовал соратников чешского премьера
18:17, 15 июня 2013Мир
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Чешский суд принял решение об аресте чиновников из правительства премьера Петра Нечаса.
Соратников Петра Нечаса арестовали
В числе арестованных - Яна Надьова, одна из ближайших соратниц премьер-министра, она возглавляет аппарат премьера, а до этого в течение нескольких лет работала личным помощником Нечаса, сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters, в
Надьова и еще восемь чиновников являются фигуратнами дела о коррупции и злоупотреблении властью.
В тюрьму отправлены бывший министр сельского хозяйства Иван Фукса, его бывший заместитель Роман Бочек, бывший председатель парламентской фракции правящей Гражданской демократической партии Петр Тлухорж.
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